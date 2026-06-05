Dalaman'da Ceza İnfaz Personeli Günü programı düzenlendi

Muğla'nın Dalaman İlçesinde Ceza İnfaz Personeli Günü programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Meydanda kurumun geçmişten günümüze uzanan tarihini yansıtan yaklaşık 150 fotoğraftan oluşan sergi de vatandaşların ziyaretine açıldı.

Programda konuşan Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Murat Yılmaz, ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin kamu düzeni ve adalet sisteminin sağlıklı işleyişi açısından önemli bir görev üstlendiğini belirterek, çalışanların 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü'nü kutladı.

Yılmaz, özveriyle görev yapan tüm personelin gününü kutlayarak emeklerinden dolayı teşekkür etti.