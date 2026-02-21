Haberler

Dalaman Akköprü Barajı'ndan kontrollü su tahliyesi yapılıyor

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yer alan Türkiye'nin en büyük barajlarından Dalaman Akköprü Barajı'nda, son yağışlar sonrası su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kontrollü su tahliyesi gerçekleştiriliyor. Bu işlemler, Dalaman Çayı'ndaki taşkın riskini önlemek amacıyla yapılıyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki Türkiye'nin en büyük barajları arasında yer alan Dalaman Akköprü Barajı'ndan kontrollü su tahliyesi gerçekleştiriliyor.

Son günlerde yaşanan yağışlardan sonra su seviyesi yükselen Dalaman Akköprü Barajı'ndan kontrollü olarak dere yatağına su tahliyesi yapılıyor.

Dalaman Çayı'nda özellikle yerleşim yerlerine zarar gelmemesi için birçok noktada DSİ ekipleri tarafından taşkın önleme çalışmaları yapılmıştı.

Öte yandan Dalaman Çayı üzerinde kurulan işletmelerde üretim yapan alabalık çiftliklerinin bazı balık kafeslerinde suyun debisine bağlı hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ömer Kundakçı
