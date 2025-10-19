Haberler

Dakka Havaalanı'nda Büyük Yangın Çıktı

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Hazrat Shahjalal Uluslararası Havaalanı'nda cumartesi günü meydana gelen büyük bir yangın, uçuşların geçici olarak durmasına yol açtı. Yangın, kargo alanındaki kurye hizmetleri bölümünde çıktı ve söndürülmesi için 36 itfaiye ekibi seferber oldu.

DAKKA, 19 Ekim (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Hazrat Shahjalal Uluslararası Havaalanı'nın kargo alanında cumartesi günü büyük bir yangın çıktı ve uçuşlar geçici olarak durduruldu.

İtfaiye ve Sivil Savunma yetkilisi Talha Bin Jashim, "Yangın yerel saatle 14.30 sıralarında havaalanının 8 numaralı kapısındaki kargo alanında başladı" açıklamasını yaptı.

İtfaiye ve Sivil Savunma kontrol merkezinde görevli memur Muhammed Rafi el-Faruk, Xinhua'ya yaptığı açıklamada yangının kargo alanının kurye hizmetleri bölümünde çıktığını belirtti.

Yetkiliye göre yangını söndürmek için 36 itfaiye ekibi seferber oldu.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
