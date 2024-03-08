Dakar Yunus Emre Enstitüsü, Senegal'de kadınların projelerine destek veriyor

Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Senegal'de kadınların hayata geçirdiği projelere destek vererek istihdamlarına ve toplumdaki görünürlüklerine katkı sağlıyor.

Dakar YEE, Senegal'de kültürel diplomasi alanında yürüttüğü faaliyetlere ve Türkçe kurslarına devam ederken kadınlarla ilgili projelere desteğini de sürdürüyor.

Bu kapsamda Dakar YEE, Senegal'in ilk ve tek kadın orkestrası Jigeen Ni'nin hayata geçirdiği ilk kadın müzik okuluna da yer tahsisi sağlıyor.

Dakar YEE Koordinatörü Merve Işık Efe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, destek verdikleri kadınlarla ilgili projelere ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Efe, YEE'nin kadınları güçlendirmeye yönelik projelere çok önem verdiğinin altını çizerek, özellikle Afrika'da bu alanda yürütülen projeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Geçen yıl kadın girişimi olan ve tamamen yerel ürünlerin kullanıldığı Mburu fırınında simit ve poğaça atölyesi yaptıklarını anlatan Efe, bu sayede kadınlara ek gelir sağlanmasına vesile olduklarını kaydetti.

Efe, şunları dile getirdi:

"Bu yıl farklı bir alana yönelerek Senegal'in ilk ve tek kadın orkestrası Jigeen Ni ile bir müzik okulu projesini hayata geçirdik. Kültür merkezimizde başlayan bu eğitim kapsamında genç kızlar ve kadınlara yönelik müzik eğitimi veriliyor. Dakar'daki çeşitli sanat okullarından öğretmenler nota ve teorik, Jigeen Ni Orkestrası'ndaki müzisyenler de uygulamalı eğitim veriyor. Biz de enstitü olarak mekan tahsisi ve diğer ihtiyaçlar konusunda kendilerine destek sunuyoruz."

"Sadece ders vermiyoruz, aynı zamanda Türk kültürünü de öğreniyoruz"

Jigeen Ni Orkestrası'nda basgitar çalan Evora Asta Vaz da Afrika'nın ilk kadın müzik okulunu kurduklarını belirterek, amaçlarının müzik alanında ilerlemek isteyen kadınlara destek sağlamak olduğunu söyledi.

Bateri çalan Aissatou Dieng de okul projesinin temellerinin 2019'da atıldığını ancak Dakar YEE sayesinde 2024 itibarıyla hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Piyanist Khady Dieng de "Dakar YEE sayesinde uzun süredir hayalimiz olan kadın müzik okulu projemize başlayabildik. Şimdilik 25 öğrencimiz var. Yollarımızın Dakar YEE ile kesişmesinden mutluyuz. Burada sadece ders vermiyoruz, aynı zamanda Türk kültürünü de öğreniyoruz. Bu da çok hoşumuza gidiyor. Üstelik enstitü koordinatörünün de bir kadın olması, bizi birbirimize daha da yaklaştırdı. Tam anlamıyla kadın işbirliği yapmış olduk." şeklinde konuştu.