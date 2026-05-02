DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu güven tazeledi

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, yeniden göreve seçildi.

DAİMFED Toplantı Salonu'nda yapılan Olağan Genel Kurulunda, mevcut başkan Karslıoğlu yeniden aday oldu.

Tek listeyle gidilen seçimde güven tazeleyen Başkan Karslıoğlu, yaptığı açıklamada, desteklerinden dolayı üyelere teşekkür etti.

Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Karslıoğlu, "Sorunları, neler yapılması gerektiğini de biliyoruz. Onun için dersimize daha iyi çalışacağız." dedi.