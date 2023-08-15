Dağıstan'daki akaryakıt istasyonunda çıkan yangında ölü sayısı 35'e yükseldi

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'ndeki akaryakıt istasyonunda meydana gelen yangında ölü sayısı 35'e yükseldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 5 kişinin daha cesedine ulaşıldığını ve yangında ölü sayısının toplamda 35'e yükseldiğini duyurdu. Kuzey Kafkasya'da bulunan Dağıstan Cumhuriyeti'nin başkenti Mahaçkale'de, bir otomobil tamirhanesinde çıkan yangın tamirhanenin yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonuna sıçramış ve patlama meydana gelmişti.