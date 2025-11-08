Haberler

Dağıstan'da Özel Helikopter Kazası: 5 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Rusya'nın Dağıstan bölgesinde özel bir helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor.

MOSKOVA, 8 Kasım (Xinhua) -- Rusya'nın güneyindeki Dağıstan bölgesinde özel helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Dağıstan Sağlık Bakanlığı, cuma günü meydana gelen kazada 4 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini, yaralanan 3 kişiden birinin ise hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dağıstan Sağlık Bakanlığı Birinci Bakan Yardımcısı Nabi Kurayev, Cumhuriyet Klinik Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti. Yaralılardan birinin durumunun kritik, diğerininse orta düzeyde olduğu belirtildi.

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, helikopterde 7 kişinin bulunduğunu doğrulayarak, yetkililerin kazanın nedenini araştırdığını söyledi.

Yetkililer, Ka-226 helikopterinin çarpışma anında alev aldığını ve tamamen tahrip olduğunu bildirdi. Bölgesel acil durum hizmetleri, uçuş sırasında motorda çıkan yangınının, kazanın ana nedeni olarak değerlendirildiğini belirtti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın Dağıstan Genel Müdürlüğü de yaptığı açıklamada Kizlyar'dan Izberbash'a giden özel helikopterin kimsenin yaşamadığı bir eve çarptığını söyledi.

Müdürlük, yangının tamamen söndürüldüğünü belirterek, operasyona 17 ekipman ve 51 kişinin katıldığını kaydetti.

Kazaya ilişkin, "birden fazla kişinin ölümüne yol açan güvenlik ihlali" gerekçesiyle cezai soruşturma başlatıldı.

