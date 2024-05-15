Dağın üzerinden akan bulutların çeşitli görüntüleri

Görkemli bir dağın zirvesinden inen dalgalı bulutların büyüleyici manzarasına hiç tanık oldunuz mu?

Çin'in Chongqing kentindeki Jinfoshan Dağı'ndan zarif bir şekilde akan bulut şelalesinin nefes kesici görüntüsü izleyenleri adeta büyülüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chongqing'den bildiriyor. (XHTV)