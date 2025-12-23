Haberler

Kartalın Kapıp Dağın Zirvesine Bıraktığı Dron 6 Saatlik Tırmanışla Geri Alındı

Kartalın Kapıp Dağın Zirvesine Bıraktığı Dron 6 Saatlik Tırmanışla Geri Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'nin Sultanbaba Dağı'nda dron ile çekim yapan arkeolog Özgür Şahin'in dronu, bir kartal tarafından kapılarak dağın zirvesine bırakıldı. 6 saatlik bir tırmanışla dron geri alındı.

TUNCELİ'nin 3 bin rakımlı Sultanbaba Dağı'nda çekim için kullanılan dron, havada süzülen bir kartal tarafından kapılarak götürüldü. Kartalın bir süre taşıyıp dağın zirvesine bıraktığı dron, 6 saatlik tırmanışla geri alındı. O anlar kameraya yansıdı.

Ovacık ilçesindeki karla kaplı 3 bin rakımlı Sultan Baba Dağı'nda kenttin tanıtımı için dronla görüntü çeken Tunceli Müzesi arkeoloğu Özgür Şahin'in dronu, havada süzülen kartalın ilgisini çekti. Kartal, dronu kaparak bir süre havada taşıdıktan sonra dağın zirvesine bıraktı. O anlar dron kamerasına yansıdı. Dronuna ulaşamayan Şahin, durumu ve konum bilgisini profesyonel dağcı ekibine bildirdi. Yaklaşık 6 saat süren tırmanışın ardından ekip, zarar görmeyen dronu bularak sahiplerine teslim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu

Yeni asgari ücret belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Husumetlisini öldüren sanık müebbete mahkum oldu

"Öldürmek istememiştim" dedi ama müebbet hapse mahkum oldu
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Eski eşini 55 kez bıçakla darbesiyle öldürdü, Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Eski eşini 55 bıçak darbesiyle öldüren adamı savunması da kurtaramadı
Husumetlisini öldüren sanık müebbete mahkum oldu

"Öldürmek istememiştim" dedi ama müebbet hapse mahkum oldu
Konyaspor, Berkan Kutlu ile anlaşmaya vardı

Konyaspor mutlu sona ulaştı! Galatasaray'dan transfer
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor