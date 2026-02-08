Dağcılar, yağışlar sonrası su seviyesi yükselen dereden geçerken zor anlar yaşadı

BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki Sölöz Kanyonu'nda doğa yürüyüşüne çıkan dağcılar, yağışlarla birlikte su seviyesi yükselen dereden geçerken zor anlar yaşadı. Ekibin yaşadığı zorlu deneyim, kask kamerasına yansıdı.

Kentin diğer ilçelerinden gelip Orhangazi'de buluşan dağcı ekibi, Sölöz Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yaptı. Yürüyüş sırasında dağcılar zorlu parkurda son yağışlar ve karların erimesi sonucu su seviyesi yükselen Sölöz Deresi'ne geldi. Kurdukları düzenekle, halatla karşıya geçen dağcılar zor anlar yaşadı.

Dağcıları yaşadıkları deneyim kask kameralarına yansıdı. Görüntülerde ekip üyesi İbrahim Taşçı'nın tutunduğu halat yardımıyla dereden son anda çıktığı ve sonrasında da arkadaşlarına gülümsediği anlar da yer aldı.

-Haber: Hasan BOZBEY-Kamera: Bursa,