Dağ Keçileri Güneşli Havada Eğlendi

Dağ keçileri güneşli havanın tadını çıkardı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, havaların ısınmaya başlamasıyla beraber kırsal bölgede yaşayan dağ keçileri güneşli havanın tadını çıkarttı.

Adıyaman-Çelikhan karayolunun 35. kilometresinin kırsal bölgesinde sıklıkla görülen dağ keçileri, soğuk havaların yerini güneşli havaya bırakmasıyla beraber havanın tadını çıkarttı. Kırsal bölgede güneşli havanın tadını çıkararak güneşlenmeye çalışan dağ keçileri zaman zaman buldukları yumuşak toprağa da kendilerini sürterek toprakta oynadı. Karayoluna yakın bir yerde güneşlenen dağ keçilerini fark eden bazı araç sürücüleri de cep telefonlarıyla dağ keçilerini görüntüledi. Bir süre güneşin tadını çıkaran dağ keçileri daha sonra kayalıklara çıkarak burada gözlerden kayboldu. Dağ keçilerinden geriye ise güneşlendikleri anlara ait görüntüler kaldı.