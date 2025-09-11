Haberler

Daday'da Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı

Daday'da Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yaralı halde bulunan şahin, Orman Bölge Müdürlüğü operatörü tarafından fark edilerek tedaviye alındı. Kuş, bakım sürecinin ardından doğaya bırakılacak.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yaralı halde bulunan şahin, tedavi altına alındı.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü operatörlerinden Efe Emeksizoğlu, Daday ilçesinde çalışma yaptığı sırada yaralı bir şahine rastladı.

Şahinin uçamadığını gören Emeksizoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.

Ekipler tarafından tedavi altına alınan yaralı kuşun, bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
İsrail, Suriye'de Türk askerini mi vurdu? Olay yaratan iddiaya MSB'den yanıt

İsrail, Türk askerini mi vurdu? Bomba iddiaya MSB'den yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Holding'e operasyon! Habertürk ve Show TV'ye el konuldu

Can Holding'e operasyon! Habertürk ve Show TV'ye el konuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.