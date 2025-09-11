Daday'da Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı
Kastamonu'nun Daday ilçesinde yaralı halde bulunan şahin, Orman Bölge Müdürlüğü operatörü tarafından fark edilerek tedaviye alındı. Kuş, bakım sürecinin ardından doğaya bırakılacak.
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü operatörlerinden Efe Emeksizoğlu, Daday ilçesinde çalışma yaptığı sırada yaralı bir şahine rastladı.
Şahinin uçamadığını gören Emeksizoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.
Ekipler tarafından tedavi altına alınan yaralı kuşun, bakım ve rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel