Daday'da Çocuğa Cinsel İstismarla İlgili Dava Başladı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen sanık yargılanmasına başlandı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, hakkında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğa karşı cinsel taciz, çocuğa cinsel istismar" suçlamalarından dava açılan tutuklu sanık A.E.H. (64), mağdurun yakınları ve avukatlar katıldı.

A.E.H, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, mağdurun babası E.B. ile geçmişte aynı iş yerinde çalıştığını, P.B'nin babasının geçirdiği bir rahatsızlıktan sonra kendisine sormak için mesaj attığını, konuşmalarının bu şekilde başladığını, daha sonraki konuşmalarına P.B'yi kızı gibi gördüğü için cevap vermekte bir sakınca görmediğini, bir amca, bir baba gibi sevdiğini, asla öyle bir olayın yaşanmadığını, kendisine iftira atıldığını belirterek tahliyesini istedi.

Avukatların savunmasının ardından mahkeme heyeti A.E.H'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Daday ilçesinde 3 Temmuz 2025 tarihinde P.B. (13) ve ailesi taciz iddiasıyla A.E.H. hakkında suç duyurusunda bulunmuş, gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. ???????