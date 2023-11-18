D-100 Karayolu Kadıköy Mevkisinde Trafik Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralandı

D-100 Karayolu Kadıköy mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Kazada takla atan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, motosiklet sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan araç sürücüsü ise Yasin D. olarak belirlendi.

D-100 karayolu Kadıköy mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

D-100 Karayolu Kadıköy mevkisi Pendik istikametinde ilerleyen ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 DLH 611 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 34 FRV 124 plakalı otomobile çarptıktan sonra takla attı.

Takla atan araç daha sonra Hilmi A'nın kullandığı 34 EDZ 672 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, görgü tanıklarının ifadesine göre takla atan otomobil sürücüsünün aracını bırakıp yaralı olarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada 34 DLH 611 plakalı aracın sürücüsü olduğunu iddia eden Yasin D, emniyet ekiplerince gözaltına alındı.