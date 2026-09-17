D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkisini gösterdi.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkisini gösterdi.
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Düzce kesiminde yer alan Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Sarıçökek ve Heyelan mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Yer yer yağmur geçişlerinin de olduğu bölgede sürücüler yolda dikkatli ilerledi.
Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri sis ve yağışa karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA