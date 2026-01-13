Bolu Dağı'nın Ankara istikameti ağır tonajlı araçların geçişine açıldı

Kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatılan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Ankara istikametinde ulaşım normale döndü.

Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkili oldu.

Bölgede ulaşımın devamlılığı için karayolları ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüldü.

Yolun Ankara istikameti ise Kaynaşlı ilçesinde oluşturulan polis noktasından itibaren ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasıyla, trafik normal akışına döndü.

Trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışı nedeniyle dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.