Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis
D-100 KARA YOLU YENİDEN AÇILDI
Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişlerine kapatılan D-100 kara yolu, kar küreme çalışmalarının ardından yeniden açıldı. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi ile Bolu'nun Elmalık mevkisinde bekletilen ağır tonajlı araçlar yeniden yola çıktı.
Zübeyde ÖZMEN/BOLU,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel