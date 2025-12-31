Haberler

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis

Güncelleme:
Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan D-100 kara yolu, kar küreme çalışmalarının ardından tekrar açıldı. Araçlar, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi ile Bolu'nun Elmalık mevkisinde yola çıktı.

D-100 KARA YOLU YENİDEN AÇILDI

Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişlerine kapatılan D-100 kara yolu, kar küreme çalışmalarının ardından yeniden açıldı. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi ile Bolu'nun Elmalık mevkisinde bekletilen ağır tonajlı araçlar yeniden yola çıktı.

