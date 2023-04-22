D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimindeki zincirleme kaza ulaşımı aksattı
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100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası ulaşımı olumsuz etkiledi.
D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kara yolunun İstanbul istikameti polisevi mevkisinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
Ekiplerin temizlik çalışması ve araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Bu arada bölgedeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel