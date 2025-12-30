Haberler

Bakanlık: D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük kesimi ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Yoğun kar yağışı ve ağır taşıtların etkisiyle trafiğe kapanan D-100 Devlet Yolu'ndaki ulaşım, ekiplerin çalışması sonucunda normale döndü. Yoldaki karla kaplı bölge dronla görüntülendi.

DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Yoğun kar yağışı ve ağır taşıtların makaslaması nedeniyle trafiğe kapanan D-100 Devlet Yolu'nun Gerede- Karabük il sınırı arasındaki kesimi, ekiplerin çalışması sonucu sabaha doğru açıldı. Yolda ulaşım normale dönerken, karla kapalı bölge dronla görüntülendi.

HABER-KAMERA: Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/GEREDE(Bolu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel


