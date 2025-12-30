Bakanlık: D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük kesimi ulaşıma açıldı
DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Yoğun kar yağışı ve ağır taşıtların makaslaması nedeniyle trafiğe kapanan D-100 Devlet Yolu'nun Gerede- Karabük il sınırı arasındaki kesimi, ekiplerin çalışması sonucu sabaha doğru açıldı. Yolda ulaşım normale dönerken, karla kapalı bölge dronla görüntülendi.
HABER-KAMERA: Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/GEREDE(Bolu),
