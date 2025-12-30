Bakanlık: D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük kesimi ulaşıma açıldı
D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük il sınırı arasındaki kesimi yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışması sonucu yol sabaha doğru açıldı ve karla kaplı bölge dronla görüntülendi.
DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/GEREDE(Bolu),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel