Haberler

Bakanlık: D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük kesimi ulaşıma açıldı

Bakanlık: D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük kesimi ulaşıma açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük il sınırı arasındaki kesimi yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışması sonucu yol sabaha doğru açıldı ve karla kaplı bölge dronla görüntülendi.

DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Yoğun kar yağışı ve ağır taşıtların makaslaması nedeniyle trafiğe kapanan D-100 Devlet Yolu'nun Gerede- Karabük il sınırı arasındaki kesimi, ekiplerin çalışması sonucu sabaha doğru açıldı. Yolda ulaşım normale dönerken, karla kapalı bölge dronla görüntülendi.

Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/GEREDE(Bolu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Kurtarma ekipleri sevk edildi

Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Ekipler sevk edildi
Kalbi iki kere durdu! Gökmen Özdenak yoğun bakımda

Kalbi iki kere durdu! Ünlü isimden korkutan haber
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Kurtarma ekipleri sevk edildi

Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Ekipler sevk edildi
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar

Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar