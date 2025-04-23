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D-100'de Trafik Sıkışıklığı: Yenibosna Metrobüs Yaya Üst Geçidi Sökümü Nedeniyle Şeritler Kapalı

D-100'de Trafik Sıkışıklığı: Yenibosna Metrobüs Yaya Üst Geçidi Sökümü Nedeniyle Şeritler Kapalı
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İstanbul'daki D-100 kara yolunda Yenibosna metrobüs yaya üst geçidi söküm çalışmaları nedeniyle Çobançeşme ve Şirinevler yönündeki tüm şeritler geçici süreyle trafiğe kapatıldı. Ulaşım yan yollardan sağlanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

D-100 kara yolunda Yenibosna metrobüs yaya üst geçidi söküm çalışması dolayısıyla Çobançeşme ve Şirinevler yönündeki tüm şeritler geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezinden yapılan duyuruda, "D-100 Yenibosna metrobüs yaya üst geçidi söküm çalışması nedeniyle Çobançeşme ve Şirinevler yönü geçici süreliğine tüm şeritler trafiğe kapatılmıştır. Trafik akışı yan yollardan sağlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Ulaşım yan yollardan sağlanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü. Bazı sürücülerin araçlarıyla geri manevra yaparak yan yollara geçmeye çalıştıkları gözlendi.

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Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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