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Esenyurt'ta Tehlikeli Motosiklet Sürüşü Kamerada

Esenyurt'ta Tehlikeli Motosiklet Sürüşü Kamerada
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Esenyurt D-100 Karayolu'nda bir motosiklet sürücüsü, tek teker üzerinde ilerleyerek ve ayağa kalkarak trafiği tehlikeye attı. Tehlikeli anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

ESENYURT D-100 Karayolu'nda bir sürücü motosikletiyle tehlikeli hareketler yaparak ilerledi. Uzun süre tek teker üzerinde giden motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, bugün saat 14: 00 sıralarında Turgut Özal Mahallesi D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki bir motosikletli trafiği tehlikeye atarak ilerledi. Sürücünün hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı anları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken motosikletin önünü havaya kaldırdığı ve uzun süre tek teker üzerinde ilerlediği görülüyor. Ayrıca sürücünün ayağa kalkarak ilerlediği anlar da görüntü de yer aldı. Uzun süre tek teker üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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