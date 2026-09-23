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D-100 Bolu Dağı geçişinde sis görüş mesafesini 35 metreye düşürdü

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D-100 Bolu Dağı geçişinde sis görüş mesafesini 35 metreye düşürdü
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D-100'ün Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde görüş mesafesini yer yer 35 metreye düşürdü. Sürücüler dikkatli ilerlerken trafik ekipleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız konusunda uyardı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkisini gösterdi.

Kara yolunun Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Görüş mesafesinin yer yer 35 metreye kadar düşmesi sonucu güzergahtan geçen sürücüler dikkatli ilerledi.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri de sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA
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