Çydd'den "Öğrenci Gelişim Raporu" Tepkisi: "Türk Gençliğine Ata'sını Unutturamazsınız"

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Öğrenci Gelişim Raporları'ndan Atatürk fotoğrafı ve Gençliğe Hitabe'nin çıkarılmasını eleştirerek, bu durumun Cumhuriyet'in temel değerlerine zarar verdiğini belirtti. Dernek, eğitim sisteminde Atatürk'ün varlığının korunmasını savundu.

(İSTANBUL)- Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), "Öğrenci Gelişim Raporlarından Atatürk fotoğrafı ve Gençliğe Hitabe'nin çıkarılması, teknik bir düzenleme ya da pedagojik bir tercih olarak açıklanamaz. ÇYDD olarak çocukların Atatürk'le ve Cumhuriyet'in temel ilkeleriyle kurduğu bağı koparmaya çalışan bu anlayışa karşı sessiz kalmayacağız. Kamusal eğitimin laik, çağdaş ve Cumhuriyetçi niteliğini savunma kararlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Türk gençliğine Ata'sını unutturamazsınız" açıklamasını yaptı.

ÇYDD, Öğrenci Gelişim Raporları'ndan Atatürk fotoğrafının ve Gençliğe Hitabe'nin çıkarılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerine verilen Öğrenci Gelişim Raporları'ndan Atatürk fotoğrafının ve Gençliğe Hitabe'nin çıkarılması, teknik bir düzenleme ya da pedagojik bir tercih olarak açıklanamaz. Bu adım, Cumhuriyet'in kurucu değerlerinin eğitimden sistemli biçimde çıkarılmasına yönelik açık bir niyet göstergesidir. Atatürk, bu ülkenin çocukları için yalnızca tarihsel bir kişilik değil; bağımsızlığın, özgürlüğün ve ortak geleceğin simgesidir. O'nun adını ve düşünsel mirasını eğitim sisteminden uzaklaştırmak, çocukların Cumhuriyet'le kurduğu bağı zayıflatmakta; yurttaşlık, laiklik ve çağdaşlık temelinde şekillenen toplumsal belleği bilinçli biçimde aşındırmaktadır.

Eğitim, siyasal ya da ideolojik yönelimlerin değil; aklın, bilimin ve Cumhuriyet'in kurucu ilkelerinin rehberliğinde yürütülmek zorundadır. Cumhuriyet'in kurucusunu ve bu ülkenin geleceğine emanet ettiği değerleri eğitim alanının dışına itmeye yönelik hiçbir girişim kabul edilemez.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak; çocukların Atatürk'le ve Cumhuriyet'in temel ilkeleriyle kurduğu bağı koparmaya çalışan bu anlayışa karşı sessiz kalmayacağız. Kamusal eğitimin laik, çağdaş ve Cumhuriyetçi niteliğini savunma kararlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Büyük Atatürk'ün bizlere Gençliğe Hitabe ile yüklediği birincil sorumluluğu yerine getirmek için her zaman ve her koşulda durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Türk gençliğine Atasını unutturamazsınız."

