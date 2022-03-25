Çuvalın içinde dereye bırakılan köpekleri kurtaran kadın hüngür hüngür ağladı

Sosyal medyada henüz nerede çekildiği belirlenemeyen bir video gündem oldu. Görüntülerde iki yavru köpeğin cani bir şekilde öldürülmek istenirken mucizevi kurtuluşu yer alıyor.

MUCİZEVİ ANLAR

Yürekleri ısıtan videoda bir kadının dere boyunca gelen sesleri takip ederek köpekleri bulduğu anlar ve çuvalın içerisinden çıkardı 2 yavru köpeğe sarılıp hüngür hüngür ağladığı görülüyor.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Köpeklerin kimler tarafından cani bir şekilde ölüme terk edildiği bilinmezken, sosyal medyanın gündemine oturan video kısa sürede viral oldu. Köpekleri kurtaran kadına övgüler yağarken onları çuvala sokup öldürmek isteyenlerin ise bulunması talep edildi.