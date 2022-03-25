Çuvalın içinde dereye bırakılan köpekleri kurtaran kadın hüngür hüngür ağladı - Haberler

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Çuvalın içinde dereye bırakılan köpekleri kurtaran kadın hüngür hüngür ağladı

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Güncel
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Sosyal medyada yayınlanan bir video bir çuval içerisinde dere kenarına atılmış iki köpeğin kurtarıldığı anlar yer aldı. Köpekleri kurtarıp kucaklayan kadının hüngür hüngür ağlaması ise izleyenleri kahretti.

Sosyal medyada henüz nerede çekildiği belirlenemeyen bir video gündem oldu. Görüntülerde iki yavru köpeğin cani bir şekilde öldürülmek istenirken mucizevi kurtuluşu yer alıyor.

MUCİZEVİ ANLAR

Yürekleri ısıtan videoda bir kadının dere boyunca gelen sesleri takip ederek köpekleri bulduğu anlar ve çuvalın içerisinden çıkardı 2 yavru köpeğe sarılıp hüngür hüngür ağladığı görülüyor.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Köpeklerin kimler tarafından cani bir şekilde ölüme terk edildiği bilinmezken, sosyal medyanın gündemine oturan video kısa sürede viral oldu. Köpekleri kurtaran kadına övgüler yağarken onları çuvala sokup öldürmek isteyenlerin ise bulunması talep edildi.

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Güncel

Köpek, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

öztuğ fiberglas:

Merhametin görsele dönüşme anı....

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Ali :

Bunu yapanla aynı nefesi alıyoruz. Bakamayacaksan neden ölüme terk ediyorsun. Barınaklar geri çevirmiyor yavru köpekleri; alıyorlar.. Vicdansızlar...

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