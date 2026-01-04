Haberler

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in annesi Hamiyet Özdemir vefat etti

Güncelleme:
Gazeteci Cüneyt Özdemir'in annesi Hamiyet Özdemir, 88 yaşında vefat ettikten sonra memleketi Çorum'da cenaze merasimi ile defnedildi. Cenazeye birçok isim katıldı.

Gazeteci Cünyet Özdemir'in 88 yaşında vefat eden annesi Hamiyet Özdemir'in cenazesi, memleketi Çorum'da defnedildi.

Hamiyet Özdemir'in cenazesi, Akşemseddin Camisi'ne getirildi.

Burada öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Özdemir'in cenazesi, Hıdırlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Cüneyt Özdemir, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da katıldı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
