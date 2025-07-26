Cunda Adası'ndaki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Ayvalık'ın Cunda Adası'nda dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Cunda Adası'nda dün çıkan orman yangını, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ayvalık ilçesi Cunda Adası yakınlarındaki ormanda dün saat 19.00'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri ve dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle saat 20.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel