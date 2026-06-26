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Ayvalık'ta Cunda Adası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

Ayvalık'ta Cunda Adası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Cunda Adası'nda makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle orman ve zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazisine sıçradı. Havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte kontrol altına alındı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Cunda Adası'nda makilik alanda çıkan yangın, ormana ve tarım arazilerine de sıçradı. Alevler, havadan ve karadan müdahale ile 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Cunda Adası, Baterica Koyu'ndaki makilik alanda bugün saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle yakındaki orman ile zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazisine de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Ayvalık Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere 1 helikopterle havadan, 2 arazöz ve 2 itfaiye aracıyla da karadan müdahale edildi. 1,5 saatlik çalışma sonucu alevler 17.30 itibariyle kontrol altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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