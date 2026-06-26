Haberler

Cunda'da makilik alanda çıkan yangın ormanı yaktı

Cunda'da makilik alanda çıkan yangın ormanı yaktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Cunda Adası'nda bir ahşap barakada başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle orman ve tarım arazilerine sıçradı. İlk belirlemelere göre 15 dönüm zeytinlik alan zarar gördü. Yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri yaralandı.

YANGIN BARAKADA BAŞLAMIŞ

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Cunda Adası'nda makilik alanda çıkan, ormana ve tarım arazilerine de sıçrayan yangının bir ahşap barakada çıktığı, rüzgarın etkisiyle yayıldığı belirlendi. Yangında, ilk belirlemelere göre, büyük bölümü zeytinlik olan toplam 15 dönüm arazinin zarar gördüğü bildirildi. Alevlere müdahale sırasında düşüp, bacağından yaralanan bir itfaiye eri Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kadir İnanır hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın dev çınarı devrildi! Kadir İnanır hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karasu sahilinde alkol denetimi! Görüntüler kullanıcıları ikiye böldü

Karasu sahilinde kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracatçıya müjde: Reeskont kredilerinin yıllık limitini 5 milyar liraya çıkarıyoruz

Erdoğan kürsüden müjdeyi verdi! Kredilerde limit yükseltildi
Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi! Hepsi tek tek satılacak

Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi
Kadir İnanır kimdir? Yeşilçam'ın efsane isminin hayatı ve unutulmaz kariyeri

Ardında 180 film bıraktı: Yeşilçam efsanesi hakkında bilmedikleriniz

Aziz Yıldırım'dan Dortmund'a rest

İsmail Kartal raporu verince saniyesinde resti çekti
İmzalar atıldı! Amedspor transferde ilk bombasını patlattı

İmza atıldı! Amedspor transferde ilk bombasını yıldız isimle patlattı
Çin'de 108 katlı gökdelene uçak çarptı

Korku dolu anlar! 108 katlı dev gökdelene çarptı