Cunda'da makilik alanda çıkan yangın ormanı yaktı

YANGIN BARAKADA BAŞLAMIŞ

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Cunda Adası'nda makilik alanda çıkan, ormana ve tarım arazilerine de sıçrayan yangının bir ahşap barakada çıktığı, rüzgarın etkisiyle yayıldığı belirlendi. Yangında, ilk belirlemelere göre, büyük bölümü zeytinlik olan toplam 15 dönüm arazinin zarar gördüğü bildirildi. Alevlere müdahale sırasında düşüp, bacağından yaralanan bir itfaiye eri Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kadri KAYA / AYVALIK (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı