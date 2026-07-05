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Ayvalık'ta Cunda Adası'nda Orman Yangını

Ayvalık'ta Cunda Adası'nda Orman Yangını
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Cunda Adası'nda çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesindeki Cunda Adası'nda orman yangın çıktı. Yangın 1,5 saatte kontrol altına alınırken, 1 dönüm alan zarar gördü.

Cunda Adası Ortunç mevkisindeki çam ağaçları ile kaplı ormanda, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı 3 araç ve 8 kişilik ekip sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, 1,5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalar sürerken; yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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