Ayvalık'ta Cunda Adası'nda Orman Yangını

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesindeki Cunda Adası'nda orman yangın çıktı. Yangın 1,5 saatte kontrol altına alınırken, 1 dönüm alan zarar gördü.

Cunda Adası Ortunç mevkisindeki çam ağaçları ile kaplı ormanda, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı 3 araç ve 8 kişilik ekip sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, 1,5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalar sürerken; yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı