Cumhuriyetin 102. Yılına Özel Konferans Düzenlendi

Cumhuriyetin 102. Yılına Özel Konferans Düzenlendi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde gerçekleştirilen konferansta, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun getirdikleri ve eğitim alanındaki dönüşüm ele alındı. Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan ve Prof. Dr. Nedim İpek'in sunumlarıyla Cumhuriyet'in eğitim alanındaki mirası vurgulandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla "İmparatorluktan Cumhuriyete Eğitim" konulu konferans düzenlendi.

OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, OMÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, Cumhuriyet'in Türk milletine kazandırdıkları hakkında sunum gerçekleştirdi.

Çağlayan, "Cumhuriyet Türk milletine çok şey kazandırmıştır. Öncelikle üzerinde özgürce yaşadığımız vatanımızı, millet olarak şahsiyetimizin temeli olan Türklüğümüzü, kendi kaderimizi belirleme fırsatı sağlayan demokrasimizi, geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan güçlü ordumuzu, modern eğitim kurumlarında yetişen nitelikli Türk gençliğini, kadını ve erkeğiyle eşit statüde yaşayan toplumsal yapımızı sağlamıştır. Atatürk'ün Onuncu Yıl Nutku'nda belirttiği gibi, en büyük bayramımız olan Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun." dedi.

Konferans konuşmacılarından İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nedim İpek ise "Cumhuriyet'in Eğitim Alanındaki Mirası ve Gelişimi" başlıklı sunum yaptı.

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte eğitim sisteminin dönüşümüne dikkati çeken İpek, "Devletler, sistemlerine göre farklı yöntemlerle eğitim kurumları oluşturmuşlardır. Hepsinin temel amacı toplumsal kimliğin sürekliliğini sağlamaktır. Osmanlı eğitim sistemi geleneksel dönemde, toplumun kimliğini yeni nesillere aktarmayı hedeflemiştir. Müslümanlar vakıflar aracılığıyla kurdukları mektep ve medreselerle, gayrimüslimler ise kilise ve cemaat mektepleriyle bu amaca hizmet etmiştir." diye konuştu.

Osmanlı'nın Tanzimat'la birlikte geleneksel devlet anlayışından modern devlet anlayışına geçmek amacıyla reformlar yaptığını anlatan İpek, şunları kaydetti:

"Maarif Nezareti kuruldu. İbtidai, rüştiye, sultani ve darülfünun adı altında açılan okulların hedefi topluma Osmanlı kimliğini kazandırmaktı. Cumhuriyet döneminde Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitimde birlik sağlandı. Cumhuriyet döneminde geleneksel mektepler tasfiye edilirken modern okulların niteliği ve niceliği artırıldı. Alfabe değişikliğine gidildi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu kurulmak suretiyle kültürel süreklilik hedeflendi. Cumhuriyet dönemi eğitim sisteminin temel gayesi, Türk kimliğinin devamlılığını sağlamaktır."

