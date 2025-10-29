Haberler

Cumhuriyetin 102. Yıldönümünde Kargı'da Fener Alayı Kutlaması

Cumhuriyetin 102. Yıldönümünde Kargı'da Fener Alayı Kutlaması
Güncelleme:
Cumhuriyetin 102. yıldönümü kutlamaları, Kargı ilçesinde düzenlenen fener alayı yürüyüşüyle gerçekleşti. Fen Lisesi önünden başlayan kortej, bando eşliğinde Saat Kulesi Meydanı'na yürüdü. Vatandaşlar bayraklarla yürüyüşe katılırken, balkonlardan alkışlarla destek verdiler. Kutlamalar konserle devam etti.

Cumhuriyetin 102. yıldönümü kutlamaları kapsamında Kargı ilçesinde fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi.

Fen Lisesi önünden hareket eden kortej, bando takımı eşliğinde Saat Kulesi Meydanına kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılan vatandaşlar ellerinde meşaleler ve bayraklarla marşlar söylerken, evlerinin balkonlarından izleyen vatandaşlar ise korteji alkışlayarak destek verdi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları daha sonra Kargı Belediyesi önünde gerçekleştirilen konserle devam etti.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel
