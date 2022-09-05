Cumhuriyet Tarihinin İlk Kadın Yüksek Mimarlarından Mutahhar Baykam Hayatını Kaybetti

Cumhuriyet tarihinin ilk kadın yüksek mimar-mühendislerinden Mutahhar Baykam 94 yaşında hayatını kaybetti. Mutahhar Baykam'ın cenazesi Çarşamba günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak namazın ardından Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedilecek.

Cumhuriyet tarihinin ilk kadın yüksek mimar-mühendislerinden Mutahhar Baykam dün akşam hayatını kaybetti. Vefat haberini oğlu ressam Bedri Baykam "Değerli dostlar, sevgili anneciğim Mutahhar Baykam, 5 ay büyük bir mücadele verdikten sonra dün akşam, 94 yaşında aramızdan ayrıldı" sözleriyle sosyal medya hesabından duyurdu. Mutahhar Baykam'ın cenazesi Çarşamba günü (7 Eylül 2022) Teşvikiye Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedilecek.

Bedri Baykam'ın mesajı şöyle:

"CUMHURİYET TARİHİMİZİN İLK KADIN YÜKSEK MİMAR-MÜHENDİSLERİNDEN BIRAKTIĞI DEĞERLİ HATIRALARLA SONSUZA DEK ARAMIZDAN AYRILDI"

"Baykam, Aslantaş, Yalçın ve Yağcı ailelerinin acısı çok büyük. CHP eski Milletvekili ve Grup Başkan Vekili rahmetli babam Dr. Suphi Baykam'ın sevgili eşi, "Muni"si, ablam Hülya Aslantaş ve benim vefakar anneciğimiz artık onun yanına gitti. İTÜ'nün 1952 mezunlarından, Cumhuriyet tarihimizin ilk kadın yüksek mimar-mühendislerinden, Piramid Sanat'ın kalbi, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün duayen büyük destekçisi, güzel insan, bıraktığı değerli hatıralarla sonsuza dek aramızdan ayrıldı. Işıklar içinde uyusun, mekanı cennet olsun.

"Cumhuriyet tarihinin 99 yıllık sürecinin neredeyse tümünü önce eşi, sonra da oğlunun siyasi mücadelelerinde içinden yaşamış, ödünsüz Atatürkçü, duruşundan hiçbir gün taviz vermemiş, ailemizin mütevazı temel direğinin cenazesi 7 Eylül 2022 Çarşamba günü, Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecektir. Tüm sevenlerine ve dostlarımıza duyurulur."