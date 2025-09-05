Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Husumetli Genç Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü

CUMHURİYET Savcısı Ercan Kayhan (58), daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Mustafa Can Gül (19) tarafından Çekmeköy'de bir restoranda boğazından bıçaklandı. Cumhuriyet Savcısı Kayhan olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan şüpheli Mustafa Can Gül, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Gül, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 21.15 sıralarında Ömerli Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda Genel Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklandı. İhbar üzerine adrese gelen acil sağlık ekiplerinin kontrollerinde Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması ile şüpheli Mustafa Can Gül, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Şüpheli Mustafa Can Gül'ün emniyette ve savcılıkta verdiği ifadede suçlamaları kabul ettiği öğrenildi. Gül, ifadesinin alınmasının ardından 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.