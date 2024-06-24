Kurultay soruşturmasında İmamoğlu dahil 86 kişinin ifadesi alınıyor

Soruşturmada yeni gelişme! İmamoğlu dahil 86 kişinin ifadesi alınıyor
Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye ile Suriye arasında büyük projeler için Şam'a gidiyor

Milyarlarca dolarlık projelerin görüşmeleri başlıyor
DEM Partili Hatimoğulları: Çok daha iç karartıcı bir tabloyla karşı karşıyayız

"Çok daha iç karartıcı bir tabloyla karşı karşıyayız"
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün kapısını polislere açan isim dikkat çekti

Başkan Yardımcısı Gül'ün kapısını polislere açan isim bakın kim çıktı

Cumhuriyet'in 100. Yılında Bilim İnsanları Minyatür Sergisi

Cumhuriyet'in 100. Yılında Bilim İnsanları Minyatür Sergisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Miniatürk, Cumhuriyet'in 100. Yılında Bilim İnsanları Minyatür Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor. Sergi, Leyla Tepecik'in kursiyerleriyle gerçekleştirdiği çalışmalardan oluşuyor ve 17-30 Haziran 2024 tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

(İSTANBUL) - Yerli ve yabancı turistlerin İstanbul turlarındaki ilk adreslerinden olan Miniatürk, Cumhuriyet'in 100. Yılında Bilim İnsanları Minyatür Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor.

Kadıköy Bostancı Halk Eğitim Merkezi'nde minyatür eğitmeni olarak görev yapan Leyla Tepecik'in kursiyerleriyle gerçekleştirdiği çalışmalarından oluşan, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türkiye'ye katkı sağlamış birçok bilim insanının minyatürünü barındıran Cumhuriyet'in 100. Yılında Bilim İnsanları Minyatür Sergisi, 17-30 Haziran 2024 tarihleri arasında müze bileti ile giriş yapan herkes için ziyarete açık olacak.

Leyla Tepecik'in projesi olarak düzenlenen sergi, eğitim dönemi kapsamında kendi öğrencileriyle ürettiği çalışmalardan oluşuyor. Eserler şimdiye kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Anadolu Adliyesi, Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi ve eğitim kurumları kapsamında 2 ilkokul, 2 ortaokul ve 2 lisede ortalama 2 hafta sergilendi, sergiyi toplamda ortalama 25 bin kişi ziyaret etti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: ANKA / Güncel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.