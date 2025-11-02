Cumhurbaşkanlığı Temsilcisi Veysel Eroğlu Sandıklı'da AK Parti Teşkilatıyla Buluştu
Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, Sandıklı AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek teşkilat üyeleriyle bir araya geldi ve çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sandıklı AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
??????????????Ziyarette Belediye Başkan Vekili Ali Osman Altaş, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, ilçe Başkanı Murat Erkalan ile AK Parti ilçe yönetimi ve teşkilat mensupları hazır bulundu.
Eroğlu, teşkilat üyeleriyle bir araya gelerek çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve başarı dileklerini iletti.
Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel