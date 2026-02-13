CSO Ada Ankara'da Faure'nin "Requiem"i seslendirilecek

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Orkestra Akademik Başkent ve Devlet Çoksesli Korosu, Fransız besteci Gabriel Faure'nin Requiem'ini 20 Şubat'ta sanatseverlerle buluşturacak.

CSO Ada Ankara Ana Salon'da gerçekleştirilecek konserde, Faure'nin "Op. 48 numaralı Requiem"i seslendirilecek.

1887'de bestelenmeye başlanan eser, ölüm temasını dramatik bir ağırlık yerine huzur ve sükunet duygusuyla ele almasıyla koro repertuvarında ayrı bir konuma sahip bulunuyor.

İnsan sesini merkeze alan yapıt, yalın müzikal dokusu ve içe dönük anlatımıyla dikkati çekiyor.

Şef Orhun Orhon'un yönetimindeki orkestraya, Şef Burak Onur Erdem yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosu eşlik edecek.

Konserde Devlet Çoksesli Korosu'nun yanı sıra solist olarak Brezilyalı sopranist Bruno de Sa ile bariton Arda Aktar izleyici karşısına çıkacak.

Konser, 20 Şubat saat 20.00'de, CSO Ada Ankara Ana Salon'da gerçekleştirilecek.