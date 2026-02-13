Haberler

CSO Ada Ankara'da Faure'nin "Requiem"i seslendirilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Orkestra Akademik Başkent ve Devlet Çoksesli Korosu, Gabriel Faure'nin Requiem'ini 20 Şubat'ta CSO Ada Ankara Ana Salon'da seslendirecek. Konserde Brezilyalı sopranist Bruno de Sa ve bariton Arda Aktar da yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Orkestra Akademik Başkent ve Devlet Çoksesli Korosu, Fransız besteci Gabriel Faure'nin Requiem'ini 20 Şubat'ta sanatseverlerle buluşturacak.

CSO Ada Ankara Ana Salon'da gerçekleştirilecek konserde, Faure'nin "Op. 48 numaralı Requiem"i seslendirilecek.

1887'de bestelenmeye başlanan eser, ölüm temasını dramatik bir ağırlık yerine huzur ve sükunet duygusuyla ele almasıyla koro repertuvarında ayrı bir konuma sahip bulunuyor.

İnsan sesini merkeze alan yapıt, yalın müzikal dokusu ve içe dönük anlatımıyla dikkati çekiyor.

Şef Orhun Orhon'un yönetimindeki orkestraya, Şef Burak Onur Erdem yönetimindeki Devlet Çoksesli Korosu eşlik edecek.

Konserde Devlet Çoksesli Korosu'nun yanı sıra solist olarak Brezilyalı sopranist Bruno de Sa ile bariton Arda Aktar izleyici karşısına çıkacak.

Konser, 20 Şubat saat 20.00'de, CSO Ada Ankara Ana Salon'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı

Yeni takımında neler yapıyor neler
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz

Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
Johannesburg'da su krizi: Otel ve restoranlar kepenk kapatıyor

Su krizi hizmet sektörünü vurdu! Oteller müşteri kabul etmiyor
En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı

Yeni takımında neler yapıyor neler
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor'u beşledi

Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray gol oldu yağdı
Singo'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Maç sonu taraftarı havalara uçuracak müjdeyi verdi