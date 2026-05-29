Haberler

İletişim Başkanı Duran, Solingen faciasında yaşamını yitirenleri andı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 33 yıl önce Solingen'deki ırkçı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı. Irkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "33 yıl önce Solingen'de gerçekleştirilen ırkçı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle ve duayla anıyorum. Aradan geçen yıllara rağmen o acı hala hafızalardaki yerini koruyor." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"33 yıl önce Solingen'de gerçekleştirilen ırkçı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle ve duayla anıyorum. Aradan geçen yıllara rağmen o acı hala hafızalardaki yerini koruyor. Yakınlarını kaybetmesine rağmen her zaman sağduyusuyla ve vakur duruşuyla hatırlanan Bilge Ana Mevlüde Genç'i de rahmetle yad ediyorum. Verdiği birlik ve beraberlik mesajı, bugün de herkes için önemli bir örnek olmaya devam ediyor. Irkçılığın, yabancı düşmanlığının ve İslam karşıtlığının hiçbir yerde karşılık bulmadığı bir dünya için mücadele etmek tüm insanlığın ortak sorumluluğudur."

Solingen faciası

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde, 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülüstan Öztürk (12), Hülya Genç (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü

İki ilimizi sel vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili Dışişleri'nden açıklama

Karadeniz'de saldırıya uğrayan gemiyle ilgili Türkiye'den ilk açıklama
Dünya Kupası’nın oynanacağı o stadyumun manzarasına beğeni yağıyor

Günün en çok konuşulan karesi
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Yeni takımını duyurdular
'Çünkü sen Müslümansın' diyerek saldırdı! Tek yumrukla asfaltı öptü

"Çünkü sen Müslümansın" diyerek saldırdı! Tek yumrukla asfaltı öptü
Henüz 26 yaşında! 'Yapamazsın' diyenlere inat köyünü üretim üssüne çeviriyor

"Yapamazsın" diyenlere inat köyünü üretim üssüne çeviriyor
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası

Özgür Özel hakkında gündemi sarsacak iddia

Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak

CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu fenomen türküyle karşılayacak