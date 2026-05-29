İletişim Başkanı Duran, Solingen faciasında yaşamını yitirenleri andı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "33 yıl önce Solingen'de gerçekleştirilen ırkçı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle ve duayla anıyorum. Aradan geçen yıllara rağmen o acı hala hafızalardaki yerini koruyor." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"33 yıl önce Solingen'de gerçekleştirilen ırkçı saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle ve duayla anıyorum. Aradan geçen yıllara rağmen o acı hala hafızalardaki yerini koruyor. Yakınlarını kaybetmesine rağmen her zaman sağduyusuyla ve vakur duruşuyla hatırlanan Bilge Ana Mevlüde Genç'i de rahmetle yad ediyorum. Verdiği birlik ve beraberlik mesajı, bugün de herkes için önemli bir örnek olmaya devam ediyor. Irkçılığın, yabancı düşmanlığının ve İslam karşıtlığının hiçbir yerde karşılık bulmadığı bir dünya için mücadele etmek tüm insanlığın ortak sorumluluğudur."

Solingen faciası

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde, 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülüstan Öztürk (12), Hülya Genç (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.