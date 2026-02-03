Cumhurbaşkanlığı'ndan "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesi" Genelgesi

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı (2026-2030)"na ilişkin genelge, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle, çocukların dijital ortamda güvenliğinin sağlanması ve dijital becerilerinin artırılması amacıyla 2026-2030 dönemini kapsayan eylem planı yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, dijitalleşmenin hızla dönüştürdüğü dünyada çocukların sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi, dijital becerilerinin güçlendirilmesi ve çevrimiçi ortamlarda güvenliklerinin sağlanmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Genelgede şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, dijital dönüşüm sürecinin çocuklar üzerindeki etkilerini bütüncül bir yaklaşımla ele almak, koruyucu ve destekleyici politika ve uygulamaları güçlendirmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (Bakanlık) koordinasyonunda "Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı (2026-2030)" hazırlanmıştır. Dijital dünyaya ilişkin risklerin azaltılması, fırsatların artırılması ve çocukların bu ortamda güçlendirilmesine yönelik yapılacak çalışmaların etkili bir biçimde planlanması, uygulanması ve izlenmesini sağlamak üzere hazırlanan söz konusu Eylem Planı, Bakanlığın resmi internet adresinde (www.aile.gov.tr) yayımlanacaktır.

'Dijital dünyada çocukları risklerden korumak ve çocukların iyi oluşunu güçlendirmek' ilkesini esas alan mezkür Eylem Planı'nın uygulanmasında kurumlar arası koordinasyon Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak olup izleme ve değerlendirme süreçleri, Bakanlık tarafından oluşturulan dijital izleme sistemi üzerinden yürütülecektir. Bu kapsamda, sorumluluk verilen kurum ve kuruluşlar, gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin bilgileri Bakanlıkça belirlenen usule uygun şekilde izleme sistemine aktaracaklardır. Bakanlık tarafından hazırlanacak yıllık izleme raporu, Cumhurbaşkanlığına sunulacak ve Bakanlığın resmi internet adresinde yayımlanacaktır. Bu itibarla tüm kurum ve kuruluşların Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı (2026-2030) kapsamında üzerine düşen görev ve sorumlulukları titizlikle yerine getirmeleri hususunda gereğini rica ederim."