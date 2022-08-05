Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Konseri ve Nöbet Değişimi Gösterisi
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Konseri ve Nöbet Değişimi Gösterisi Mehteranın gelişi ve gösterisi Mehteran gösterisini izleyen vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayının Nöbet Değişimi gösterisi ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Konseri ve Nöbet Değişimi Gösterisi halka...
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Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Konseri ve Nöbet Değişimi Gösterisi
Mehteranın gelişi ve gösterisi
Mehteran gösterisini izleyen vatandaşlar
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayının Nöbet Değişimi gösterisi ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Konseri ve Nöbet Değişimi Gösterisi halka açık olarak gerçekleştirildi. (6)
AA / Mesut Tankulu - Güncel