Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ramazan Korteji

CUMHURBAŞKANLIĞI Külliyesi'nde ramazan etkinlikleri kapsamında kortej düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Külliye'de Ramazan' etkinliklerini bu yıl 500 binden fazla kişi ziyaret etti. Etkinlikler kapsamında bugün 'ramazan' korteji düzenlendi. Korteje, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Birliği, Tarihi Osmanlı Birliği, Muhafız Alayı Bandosu, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Halk Oyunları Federasyonu, çizgi film maskotları, ramazan davulcuları ile etkinlik alanında stant açan kurumların temsilcileri katıldı. Kortej Yürüyüşü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünden başlayarak, Sergi Salonu önünde sona erdi.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı