"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında "Akıllı Tavşan Momo Müzikali" sahnelendi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri kapsamında 'Akıllı Tavşan Momo Müzikali' çocuklarla buluştu. Müzikalde dostluk, yardımlaşma ve doğa sevgisi temaları işlendi.
Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen müzikal gösteri, çocuklar ve aileleri tarafından ilgiyle izlendi.
Sevilen karakter Momo'nun maceralarının sahneye taşındığı müzikalde çocuklar, şarkılar ve danslarla desteklenen gösteriye eşlik etti.
Müzikalde çocuklara, dostluk, yardımlaşma ve doğa sevgisinin önemi anlatıldı.
"Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında düzenlenen çocuklara yönelik tiyatro gösterileri, atölyeler ve çeşitli kültür sanat etkinlikleri ramazan boyunca ziyaretçilerle buluşmaya devam edecek."