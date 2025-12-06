Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Şeb-i Arus kapsamında AKM'de konser verecek

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Şeb-i Arus törenleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) konser verecek.

Koro, 21 Aralık'ta saat 11.30'da dinleyicilerle bir araya gelecek. Konserde, Zekai Dede'nin Suzidil ayini seslendirilecek.

Ayrıca konser, ikinci vefat yıl dönümünde klasik Türk müziğinin büyük beste şekillerinden biri olan ayinleri, sema töreni dışında sadece müzik yönüyle ele alıp konser sahnesinde seslendirme geleneğini başlatan koronun kurucu şefi Nevzad Atlığ'ın hatırasına armağan ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, her yıl Şeb-i Arus yıl dönümlerinde, sözleri Farsça olan Mevlevi ayinlerini kadim dönemlerde olduğu gibi ezbere icra etme geleneğini yarım yüzyıl önce ilk şef Nevzad Atlığ ile başlattı.

Solist Münip Utandı'nın muhayyersünbüle ve muhayyerkürdi makamlarından altı eserle sahne alacağı konseri, şef Mehmet Güntekin yönetecek.