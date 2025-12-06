Haberler

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Şeb-i Arus kapsamında AKM'de konser verecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 21 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde Şeb-i Arus törenleri kapsamında bir konser verecek. Konserde Zekai Dede'nin Suzidil ayini seslendirilecek ve koro, kurucu şef Nevzad Atlığ'a ithafen bu geleneği sürdürecek.

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Şeb-i Arus törenleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) konser verecek.

Koro, 21 Aralık'ta saat 11.30'da dinleyicilerle bir araya gelecek. Konserde, Zekai Dede'nin Suzidil ayini seslendirilecek.

Ayrıca konser, ikinci vefat yıl dönümünde klasik Türk müziğinin büyük beste şekillerinden biri olan ayinleri, sema töreni dışında sadece müzik yönüyle ele alıp konser sahnesinde seslendirme geleneğini başlatan koronun kurucu şefi Nevzad Atlığ'ın hatırasına armağan ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, her yıl Şeb-i Arus yıl dönümlerinde, sözleri Farsça olan Mevlevi ayinlerini kadim dönemlerde olduğu gibi ezbere icra etme geleneğini yarım yüzyıl önce ilk şef Nevzad Atlığ ile başlattı.

Solist Münip Utandı'nın muhayyersünbüle ve muhayyerkürdi makamlarından altı eserle sahne alacağı konseri, şef Mehmet Güntekin yönetecek.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Ahmed Şara tarih verip duyurdu: Suriye'de genel seçimlere gideceğiz

Ahmed Şara tarihi verip duyurdu! Komşu ülke için kritik gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın yatak odasında ölü bulundu

Beyoğlu'nda yalnız yaşayan Angolalı kadın evinde ölü bulundu
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.