Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu AKM'de dinleyiciyle buluştu

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, yeni yılın ilk konserini 'Ferahfeza' başlığıyla AKM'de gerçekleştirdi. Konserde, tanburi Zeki Mehmed Ağa'nın peşrevi ile klasik Türk müziği eserleri dinleyicilere sunuldu.

Bekir Ünlüataer ilk konserini yönetti

Koro şef yardımcısı Bekir Ünlüataer'in yönettiği ilk konser olan etkinliğin solo bölümünde sahne alan saz sanatçıları, "Acemaşiran" makamından iki klasik eseri izleyicilerin beğenisine sundu.

Konserde solist olarak sahneye çıkan Neval Yaşasın, müzisyen ve besteci Zeki Arif Ataergin'in "Dilkeşhaveran" makamından dört eser seslendirdi.

Topluluğa tanburda Gökhan Filizman, neyde Can Gülbal, kanunda Enes Karaduman ve viyolonselde Gökhan Sığırtmaç'ın eşlik ettiği konserin son bölümünde ise "Kürdilihicazkar" şarkılar yorumlandı.

