Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu 47. Yılını Kutluyor

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) bünyesindeki 47. yılını 1 Şubat'ta gerçekleştireceği konserle kutlayacak.

AKM'den yapılan açıklamaya göre, 1975 yılında kurulan ve İstanbul'daki ilk konserlerinin mekanı olarak Galata Mevlevihanesi'ni kullanan Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, kuruluşundan üç yıl sonra 1978'de konserlerini AKM'de vermeye başladı.

AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlenecek konserde koro, Nevzat Atlığ'ın yönetiminde AKM'de gerçekleştirilen ilk konserin repertuvarıyla müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Konserde solist olarak Aybige Demir Okan, Aynur Ezgi Yüksel ve Merve Kıvılcımer, 1978 tarihli konserin solisti Ayla Büyükataman'ın seslendirdiği eserlerle sahne alacaklar.

Şef Mehmet Güntekin'in yöneteceği konserde, Zeki Mehmed Ağa, Dellalzade, Zekai Dede, Şakir Ağa, Arif Mehmed Ağa, Dilhayat Kalfa ve Tanburi Ali Efendi'nin eserlerinin yanı sıra Karcığar köçekçe takımı icra edilecek.