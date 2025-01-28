Üye Girişi
Haberler
Üç gazeteci gözaltına alındı

3 gazeteci gözaltına alındı
Öğretmen atamalarında mülakat kalkıyor! İşte yeni sistemin ayrıntıları

Tarih verildi, öğretmen atamalarında mülakat kalkıyor
Adana'da Seyhan Belediyesi'ne haciz şoku

İcra memurları, başkanın makam odasını böyle boşalttı
IBAN'a para atarken dikkat! Artık yeni şart aranacak

IBAN'a para atarken dikkat! Artık eskisi gibi kolay olmayacak

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu 47. Yılını Kutluyor

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu 47. Yılını Kutluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 1 Şubat'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde 47. yıl konseri düzenleyecek. Konserde, geçmiş yılların unutulmaz eserleri müzikseverlerle buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) bünyesindeki 47. yılını 1 Şubat'ta gerçekleştireceği konserle kutlayacak.

AKM'den yapılan açıklamaya göre, 1975 yılında kurulan ve İstanbul'daki ilk konserlerinin mekanı olarak Galata Mevlevihanesi'ni kullanan Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, kuruluşundan üç yıl sonra 1978'de konserlerini AKM'de vermeye başladı.

AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda düzenlenecek konserde koro, Nevzat Atlığ'ın yönetiminde AKM'de gerçekleştirilen ilk konserin repertuvarıyla müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Konserde solist olarak Aybige Demir Okan, Aynur Ezgi Yüksel ve Merve Kıvılcımer, 1978 tarihli konserin solisti Ayla Büyükataman'ın seslendirdiği eserlerle sahne alacaklar.

Şef Mehmet Güntekin'in yöneteceği konserde, Zeki Mehmed Ağa, Dellalzade, Zekai Dede, Şakir Ağa, Arif Mehmed Ağa, Dilhayat Kalfa ve Tanburi Ali Efendi'nin eserlerinin yanı sıra Karcığar köçekçe takımı icra edilecek.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel
img

Türk SİHA'larını Elon Musk'a şikayet edip "Cesur ol" dediler
img

Tolga Karel'den Ayşe Barım hakkında peş peşe paylaşımlar
img

Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkan Baş: Bolu'da yaşadıklarımız doğrudan Gezi ile ilgili

Baş, Bolu'daki faciayı Gezi'ye bağladı: Doğrudan ilgili
Dr. Ekrem Teymur: Yapay zeka medyanın geleceğini şekillendirecek

"Yapay zeka medyanın geleceğini şekillendirecek"
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu şahsı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
Burun estetiği yaptırdı, son halini görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi

Burun estetiği yaptırdı, görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi
Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor

Hemcinslerine tavsiyeler veren kadına tepki yağıyor
AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı

AK Partili eski bakan artık CHP'li! Nedenini de tek cümlede anlattı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.