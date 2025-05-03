Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden Sırrı Süreyya Önder'e Başsağlığı Mesajları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Önder'e Allah'tan rahmet dileyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Merhum Sırrı Süreyya Önder, samimi kişiliği, insani yönü, birçok konuda sergilediği uzlaşmacı tavrı ve terörsüz bir Türkiye idealine katkı sunma gayretiyle daima hatırlanacaktır. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Önder'e Allah'tan rahmet dileyerek, "Ömrünün son günlerini terörsüz Türkiye idealine adaması her daim hatırlanacaktır. Ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise mesajında, Önder'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, sanatla siyaseti harmanlayan duruşuyla Anadolu insanımızın hikayesine, derdine, sevincine tercüman olmuş, her zaman samimi duruş sergilemiş bir isimdi. Bu topraklarda kardeşliğimizin ve birliğimizin daim olması için, Terörsüz Türkiye hedefimiz için büyük bir gayret göstermişti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, sevenlerine, yüce Meclisimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da mesajında "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Önder'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Uzun yıllar kültür, sanat ve siyaset alanlarında önemli hizmetlerde bulunan Sayın Önder'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de şunları kaydetti:

"Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi altında bulunduğu hastanede vefat eden TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'e yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise mesajında "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.