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Dezenformasyonla Mücadele 81 İlde Kampanyayla Güçleniyor

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- İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "Dezenformasyon, günümüzde sadece bir bilgi kirliliği değil, doğrudan bir milli güvenlik meselesidir. Vatandaşlarımızın doğru bilgiye ulaşma hakkını korumak ve manipülasyonlara karşı kalkan olmak amacıyla Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz 7/24 esasıyla, azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor. Yalanı ifşa etmeye, hakikati anında milletimizle paylaşmaya gayret ediyor"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, " Dezenformasyon, günümüzde sadece bir bilgi kirliliği değil, doğrudan bir milli güvenlik meselesidir. Vatandaşlarımızın doğru bilgiye ulaşma hakkını korumak ve manipülasyonlara karşı kalkan olmak amacıyla Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz 7/24 esasıyla, azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor. Yalanı ifşa etmeye, hakikati anında milletimizle paylaşmaya gayret ediyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlığa bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bilgi kirliliği ve dijital manipülasyona karşı yürüttüğü mücadeleyi sahadaki toplumsal farkındalık çalışmalarıyla güçlendiriyor.

Bu kapsamda dezenformasyonla mücadeleye yönelik 81 ilde geniş kapsamlı açık hava kampanyası başlatıldı. Çarpıcı görseller ve somut uyarılar içeren kampanya, vatandaşlarda medya ve bilgi okuryazarlığını pekiştirmeyi hedefliyor.

Kampanyada, "Dur, Düşün, Sorgula: Paylaşım yapmadan önce bilginin kaynağını doğrula", "Gerçeğe Bak: Gösterilen algıya değil, somut hakikate odaklan", "Eksik Bilgiye Dikkat: Yarım ve eksik bilginin yanlış algı ürettiğini unutma." başlıkları öne çıkıyor.

Devlet-millet dayanışmasıyla yürütülecek seferberlikle bilgi kirliliği, manipülasyon ve provokasyonlara karşı toplumsal bağışıklığın artırılması ve hakikatin sesinin her alanda daha gür çıkarılması amaçlanıyor.

"Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz 7/24 esasıyla çalışmalarını sürdürüyor"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, dezenformasyonun yıkıcı etkilerine karşı hazırlanan özel mesaj ve görsellerin Türkiye genelindeki meydan, cadde ve açık hava mecralarında vatandaşların kullanımına sunulacağını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hakikat mücadelesini kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Dezenformasyon, günümüzde sadece bir bilgi kirliliği değil, doğrudan bir milli güvenlik meselesidir. Vatandaşlarımızın doğru bilgiye ulaşma hakkını korumak ve manipülasyonlara karşı kalkan olmak amacıyla Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz 7/24 esasıyla, azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor. Yalanı ifşa etmeye, hakikati anında milletimizle paylaşmaya gayret ediyor."

Sürecin sadece kurumsal mücadeleyle sınırlı kalmayacağına ve bireysel bilincin hayati önem taşıdığına dikkati çeken Duran, amansız mücadelede en büyük gücün devletin kararlılığı kadar milletin feraseti ve güçlü sağduyusu olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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