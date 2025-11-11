Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'ndan Askeri Uçak Düşmesi Açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağıyla ilgili arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını ve resmi açıklamaların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşmesine ilişkin açıklama yaptı.
Duran, NSosyal hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Bugün öğleden sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sadece resmi kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel