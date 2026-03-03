Haberler

İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'de gözaltına alınan Türk gazetecilere ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'de gözaltına alınan CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın serbest bırakılması için gerekli girişimlerin başlatıldığını açıkladı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İsrail'in hakikati gizlemek için basına yönelik saldırılarından biri ile daha karşı karşıyayız. CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın İsrail'de gözaltına alındığını öğrendim. Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin
