Haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: Özgür Özel, Devletin En Yüce Makamına Karşı Daha Saygılı ve Ölçülü Bir Üslup Benimsemeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki göstererek, "Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulamaya ya da sorgulatmaya çalışmak; millet iradesine yönelik açık bir saygısızlığın tezahürüdür. CHP Genel Başkanı’nın ifadeleri sadece Cumhurbaşkanımızı değil, Türkiye’nin dış politikadaki bağımsızlığını ve devlet geleneğini de hedef almaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu çirkin dili ve yakışıksız ifadeleri kesin bir dille kınıyorum. Özgür Özel, devletin en yüce makamına karşı daha sorumlu, saygılı ve ölçülü bir üslup benimsemelidir" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki göstererek, "Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulamaya ya da sorgulatmaya çalışmak; millet iradesine yönelik açık bir saygısızlığın tezahürüdür. CHP Genel Başkanı'nın ifadeleri sadece Cumhurbaşkanımızı değil, Türkiye'nin dış politikadaki bağımsızlığını ve devlet geleneğini de hedef almaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu çirkin dili ve yakışıksız ifadeleri kesin bir dille kınıyorum. Özgür Özel, devletin en yüce makamına karşı daha sorumlu, saygılı ve ölçülü bir üslup benimsemelidir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin olarak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan, hiçbir temele dayanmayan sorumsuz ifadeleri apaçık iftira mahiyeti taşımaktadır. Bununla birlikte, siyasetin dilini iftiralar, mesnetsiz ithamlar ve suçlamalarla doldurmak ve bunu ısrarla tekrar etmek; milletimizin demokrasi kültürüne yapılmış büyük bir saygısızlıktır" dedi.

Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulamaya ya da sorgulatmaya çalışmak; millet iradesine yönelik açık bir saygısızlığın tezahürüdür. Türkiye, uluslararası alanda kendi politikalarını belirleyen, küresel meselelerde sözü dinlenen bir ülkedir. Türkiye, adaletin ve vicdanın sesi olarak tüm insanlığa umut vermektedir. CHP Genel Başkanı'nın ifadeleri sadece Cumhurbaşkanımızı değil, Türkiye'nin dış politikadaki bağımsızlığını ve devlet geleneğini de hedef almaktadır. İç politik hesaplarla devlet yönetimi ve milli çıkarlar konularında iftira dilini kullanmak liyakat sorunlarına da işaret etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu çirkin dili ve yakışıksız ifadeleri kesin bir dille kınıyorum. Özgür Özel, devletin en yüce makamına karşı daha sorumlu, saygılı ve ölçülü bir üslup benimsemelidir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi

Nokta operasyon sürüyor! 142 bin kişi tahliye edildi, ölü sayısı arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı

Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir

Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı

Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme